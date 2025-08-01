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1 августа, 05:17

Шэрон Осборн исполнила последнюю волю Оззи и похоронила его на берегу озера

Оззи Осборн. Обложка © Getty Images / Kevork Djansezian / Stringer

Оззи Осборн. Обложка © Getty Images / Kevork Djansezian / Stringer

Убитая горем Шэрон Осборн исполнила последнюю волю своего покойного супруга Оззи Осборна, похоронив его в особом месте. По данным Daily Mail, могилу фронтмена Black Sabbath по его завещанию выкопали на берегу озера неподалёку от его дома в деревне Джорджанс, графство Бакингемшир.

Сейчас у надгробия лежит огромный венок с надписью в духе самого Оззи: «Ozzy fucking Osbourne», то есть «Чёртов Оззи Осборн». Похороны прошли накануне в присутствии самых близких. Из звёзд были сэр Элтон Джон и вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд.

Прощание с Оззи Осборном собрало толпу фанатов в Бирмингеме
Прощание с Оззи Осборном собрало толпу фанатов в Бирмингеме

Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Музыкант умер на 77-м году жизни. Последнее выступление легенды хеви-метал сцены состоялось 5 июля, на нём Осборн простился с поклонниками.

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Андрей Бражников
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