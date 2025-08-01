Шэрон Осборн исполнила последнюю волю Оззи и похоронила его на берегу озера

Убитая горем Шэрон Осборн исполнила последнюю волю своего покойного супруга Оззи Осборна, похоронив его в особом месте. По данным Daily Mail, могилу фронтмена Black Sabbath по его завещанию выкопали на берегу озера неподалёку от его дома в деревне Джорджанс, графство Бакингемшир.

Сейчас у надгробия лежит огромный венок с надписью в духе самого Оззи: «Ozzy fucking Osbourne», то есть «Чёртов Оззи Осборн». Похороны прошли накануне в присутствии самых близких. Из звёзд были сэр Элтон Джон и вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд.