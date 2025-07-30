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30 июля, 14:27

Прощание с Оззи Осборном собрало толпу фанатов в Бирмингеме

Церемония прощания с Оззи Осборном. Обложка © Zuma\TASS

Церемония прощания с Оззи Осборном. Обложка © Zuma\TASS

В Бирмингеме началось прощание с одной из величайших фигур рок-музыки и уроженцем этого британского города Оззи Осборном. Тысячи фанатов собрались около мемориала, посвящённого легендарному музыканту, чьё творчество вдохновляло миллионы людей по всему миру.

Стихийный мемориал на мосту Black Sabbath. Фото © Zuma\ TASS

Стихийный мемориал на мосту Black Sabbath. Фото © Zuma\ TASS

Фанаты, собравшиеся на площади, громко скандировали имя своего кумира и хлопали в ладоши, отдавая дань уважения человеку, чьё влияние на мировую музыку невозможно переоценить. Многие принесли цветы и плакаты с надписями, подчёркивающими значимость творчества Осборна.

Вдова Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн. Фото © Zuma\TASS

Вдова Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн. Фото © Zuma\TASS

Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер на 77-м году жизни. Последнее выступление легенды хеви-метал сцены состоялось 5 июля, на нём Осборн простился с поклонниками.

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Полина Никифорова
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