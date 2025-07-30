Прощание с Оззи Осборном собрало толпу фанатов в Бирмингеме
Церемония прощания с Оззи Осборном. Обложка © Zuma\TASS
В Бирмингеме началось прощание с одной из величайших фигур рок-музыки и уроженцем этого британского города Оззи Осборном. Тысячи фанатов собрались около мемориала, посвящённого легендарному музыканту, чьё творчество вдохновляло миллионы людей по всему миру.
Стихийный мемориал на мосту Black Sabbath. Фото © Zuma\ TASS
Фанаты, собравшиеся на площади, громко скандировали имя своего кумира и хлопали в ладоши, отдавая дань уважения человеку, чьё влияние на мировую музыку невозможно переоценить. Многие принесли цветы и плакаты с надписями, подчёркивающими значимость творчества Осборна.
Вдова Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн. Фото © Zuma\TASS
Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер на 77-м году жизни. Последнее выступление легенды хеви-метал сцены состоялось 5 июля, на нём Осборн простился с поклонниками.