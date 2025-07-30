Прощание с Оззи Осборном собрало толпу фанатов в Бирмингеме

В Бирмингеме началось прощание с одной из величайших фигур рок-музыки и уроженцем этого британского города Оззи Осборном. Тысячи фанатов собрались около мемориала, посвящённого легендарному музыканту, чьё творчество вдохновляло миллионы людей по всему миру.