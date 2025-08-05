Названа причина смерти Оззи Осборна

Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в результате острого инфаркта миокарда и остановки сердца. Об этом во вторник сообщило издание The Sun. Согласно официальному свидетельству о смерти, в нём были указаны именно эти причины. Также среди сопутствующих факторов назывались ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Ещё в феврале супруга музыканта Шэрон Осборн упоминала, что её муж из-за прогрессирующего заболевания больше не может передвигаться самостоятельно.

Осборн, бывший фронтмен группы Black Sabbath, ушёл из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Коллектив, основанный в Бирмингеме в 1968 году, стал одной из самых влиятельных метал-групп в мире, продав свыше 75 миллионов альбомов. В день смерти музыканта поклонники превратили скамейку Black Sabbath в его родном городе в стихийный мемориал. Всего двумя неделями ранее там же прошёл прощальный концерт группы, собравший множество фанатов.