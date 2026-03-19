Минздрав РФ установил оптимальный возраст женщины для рождения ребёнка

Министерство здравоохранения России разработало новые методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Цель — оценка репродуктивного здоровья и информирование женщин об оптимальном возрасте для рождения детей.

Документ подчёркивает, что оптимальное время для беременности и родов — с 18 до 35 лет. Для женщин без хронических заболеваний и факторов риска рекомендуется ведение здорового образа жизни и планирование семьи.

Важными аспектами являются сбалансированное питание, включающее белки, витамины и микроэлементы, а также активный образ жизни и правильный режим сна. Особенно полезна умеренная физическая активность, а вот малоподвижный стиль жизни может негативно сказаться на репродуктивной функции.

Особое внимание уделяется вредным привычкам. Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, а употребление алкоголя (более 20 г этанола в день) — на 60%. Чрезмерное потребление кофеина (более 5 чашек в день) также снижает шансы на беременность.

Регулярные осмотры у гинеколога и прохождение диспансеризации остаются важной частью профилактики заболеваний, включая бесплодие и онкологические патологии.

А ещё, согласно новому документу Минздрава, россиянок, которые в ходе диспансеризации заявят о нежелании заводить детей, обяжут посещать медицинского психолога. Специалисты должны будут сформировать у таких пациенток «положительные установки» на материнство.