Сторонниц чайлдфри в России обяжут идти к психологу

Россиянок, которые в ходе диспансеризации заявят о нежелании заводить детей, обяжут посещать медицинского психолога. Как передаёт ТАСС, согласно новому документу Минздрава, специалисты должны формировать у таких пациенток «положительные установки» на материнство.

«При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты (Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся) рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у неё положительных установок на рождение детей», — сказано в тексте.

Кроме того, в документе прописаны и другие показания для направления к узким специалистам. В частности, пациенток с акне и облысением рекомендовано отправлять к дерматовенерологу. Подозрения на сбои в работе эндокринной системы или диагностированное ожирение являются поводом для выдачи направления к эндокринологу. Если же у женщины зафиксированы отклонения индекса массы тела (как в сторону истощения, так и в сторону лишнего веса), присутствуют пагубные пристрастия либо хронические патологии, вести её далее будет терапевт.

Если у пациентки нет подтверждённых гинекологических патологий, но присутствуют предпосылки для их возникновения, медработники обязаны проинструктировать её о способах минимизации рисков. В частности, особое внимание уделяется коррекции веса.

В документе также акцентируется важность терапии соматических нарушений, способных негативно влиять на фертильность. В этом списке значатся эндокринные сбои, патологии сердечно-сосудистой системы, хронические воспаления и аллергические состояния. В связи с этим при обнаружении таких заболеваний пациентку также направят к профильному специалисту.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо скорректировать жилищные меры поддержки семей для более полного соответствия национальным целям. Она привела в пример программу семейной ипотеки, изначально нацеленную на стимулирование рождаемости. Матвиенко заявила, что текущие правила выдачи льготных кредитов не вполне отвечают этой задаче, поскольку ими пользуются даже для оформления нескольких объектов.