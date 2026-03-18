Сторонниц чайлдфри в России обяжут идти к психологу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz
Россиянок, которые в ходе диспансеризации заявят о нежелании заводить детей, обяжут посещать медицинского психолога. Как передаёт ТАСС, согласно новому документу Минздрава, специалисты должны формировать у таких пациенток «положительные установки» на материнство.
«При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты (Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся) рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у неё положительных установок на рождение детей», — сказано в тексте.
Кроме того, в документе прописаны и другие показания для направления к узким специалистам. В частности, пациенток с акне и облысением рекомендовано отправлять к дерматовенерологу. Подозрения на сбои в работе эндокринной системы или диагностированное ожирение являются поводом для выдачи направления к эндокринологу. Если же у женщины зафиксированы отклонения индекса массы тела (как в сторону истощения, так и в сторону лишнего веса), присутствуют пагубные пристрастия либо хронические патологии, вести её далее будет терапевт.
Если у пациентки нет подтверждённых гинекологических патологий, но присутствуют предпосылки для их возникновения, медработники обязаны проинструктировать её о способах минимизации рисков. В частности, особое внимание уделяется коррекции веса.
В документе также акцентируется важность терапии соматических нарушений, способных негативно влиять на фертильность. В этом списке значатся эндокринные сбои, патологии сердечно-сосудистой системы, хронические воспаления и аллергические состояния. В связи с этим при обнаружении таких заболеваний пациентку также направят к профильному специалисту.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо скорректировать жилищные меры поддержки семей для более полного соответствия национальным целям. Она привела в пример программу семейной ипотеки, изначально нацеленную на стимулирование рождаемости. Матвиенко заявила, что текущие правила выдачи льготных кредитов не вполне отвечают этой задаче, поскольку ими пользуются даже для оформления нескольких объектов.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.