Россиянкам предлагают «‎спокойно» рожать троих детей до 27 лет, а потом ещё «от души‎» до 47

Девушки в России спокойно могут рожать троих детей до 27 лет, уверена депутат Госдумы Римма Утяшева, которая по образованию является акушером-гинекологом.

Утяшева выступила на встрече по теме «Укрепление института семьи, повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в Республике Башкортостан, где обозначила идеальные с точки зрения физиологии сроки для рождения детей. По её мнению, лучший период — с 22 до 27 лет.

«Как врач-акушер-гинеколог говорю — 22-27 лет. Вот за эти годы можно троих родить спокойно, а потом от души ещё до 47 лет на ваше желание. Женщина может рожать до 47. Ну, про мужчин не говорим, считается, что у мужчин репродуктивное здоровье бесконечно», — заявила парламентарий.

Ранее в подмосковной Дубне 39-летняя женщина родила двойню, став мамой в одиннадцатый раз. В семье, где уже росли девять детей, родились Ян и Кира: мальчик весом 3240 граммов и ростом 51 сантиметр, девочка — 2400 граммов и 47 сантиметров. Для пациентки это были седьмые роды в Дубненском роддоме, и, по словам заведующей отделением, они прошли без осложнений.