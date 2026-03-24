Пять групп продуктов, спасающих сосуды от атеросклероза и гипертонии

Здоровье сосудов напрямую влияет на работу всего организма и риски развития серьёзных заболеваний. Правильное питание в этом вопросе играет ключевую роль и может снизить вероятность атеросклероза и гипертонии. Об этом Life.ru рассказала функциональный диагност «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

Эксперт пояснила, что основой рациона должны стать продукты с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. В первую очередь речь идёт о фруктах и ягодах. Цитрусовые, такие как лимоны, апельсины и грейпфруты, дают организму витамин С, который укрепляет сосуды. Ягоды, включая чернику, малину и клубнику, насыщают организм антиоксидантами и флавоноидами, за счёт чего улучшается кровообращение и снижается воспаление.

Не менее важны зелёные овощи. Шпинат, капуста, брокколи, зелёный перец и свежая зелень содержат витамины К и С, а также магний. Эти элементы поддерживают прочность сосудистой стенки и помогают сохранить её эластичность.

Отдельное внимание специалист уделила продуктам, богатым омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья сосудов. Получить их можно из орехов и семян, таких как грецкие орехи, миндаль, лен и чиа. По этой же причине важно регулярное употребление рыбы и морепродуктов.

В рационе должны присутствовать и цельнозерновые продукты. Овсянка, коричневый рис и киноа содержат клетчатку и витамины группы В, которые поддерживают обмен веществ. Специи и травы также влияют на состояние сосудов. Куркума обладает противовоспалительным эффектом, имбирь улучшает кровообращение, а чеснок помогает снизить воспаление и поддерживает кровоток.

«Поддержание здоровья сосудов невозможно свести к одному фактору — это всегда результат комплексного подхода. Рацион с достаточным количеством полезных нутриентов помогает сохранить эластичность и прочность сосудистой стенки, однако не менее важны регулярная физическая активность, контроль массы тела и отказ от вредных привычек. Только сочетание этих мер позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы», — заключила собеседница Life.ru.

