Россиянкам назвали дозу кофе в день, которая снижает шансы на беременность в 1,5 раза

Минздрав России выпустил методические рекомендации по репродуктивной диспансеризации. Ведомство привело данные о том, как образ жизни влияет на возможность зачать ребенка. Согласно документу, чрезмерное увлечение кофе серьёзно снижает фертильность.

Если ежедневно потреблять 500 мг кофеина (это около пяти чашек эспрессо), вероятность успешной беременности падает в 1,45 раза, отмечают специалисты.

Медики подчёркивают, что эта зависимость работает и в обратную сторону. Ещё один мощный фактор риска — никотиновая зависимость: у курящих женщин риск столкнуться с диагнозом «бесплодие» выше в 1,6 раза.

В документе также уточняется, что особое внимание врачи будут уделять пациенткам, которые пока не планируют пополнение в семье. Для них предусмотрена обязательная консультация медицинского психолога в рамках диспансеризации.

Ранее уролог рассказал, что частое посещение саун, приём горячих ванн, привычка ставить ноутбук на колени или постоянное использование подогрева сидений в машине способны ухудшать качество спермы, снижая её количество и подвижность. По его словам, для полноценного созревания сперматозоидов требуется температура ниже, чем в теле.