Прогресс против фертильности: Как ежедневная привычка с телефоном убивает вашу сперму

При планировании ребёнка мужчины чаще всего задумываются о возрасте, вредных привычках или гормональном фоне. Однако на способность к зачатию влияют и повседневные факторы, о которых многие не задумываются. Об этом рассказал Life.ru уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.

Перегрев и образ жизни

Для нормального созревания сперматозоидов необходима температура ниже температуры тела. Регулярное посещение саун, горячие ванны, привычка держать ноутбук на коленях или длительно пользоваться подогревом сидений в автомобиле могут снижать количество и подвижность сперматозоидов. Тимур Бицоев Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Не менее важен и уровень физической активности. Как недостаток движения, так и чрезмерные нагрузки могут ухудшать фертильность. При гиподинамии страдает кровообращение в органах малого таза, а интенсивные тренировки, особенно сопровождающиеся перегревом и обезвоживанием, вызывают стресс для организма, что также отражается на качестве спермы.

Стресс, сон и питание

Хронический стресс влияет на гормональный фон, в том числе снижает уровень тестостерона и нарушает процессы сперматогенеза. Кроме того, он часто сопровождается нарушениями сна, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Важную роль играет питание. Дефицит цинка, селена и витаминов группы B может снижать качество спермы. В то же время избыток простых углеводов и трансжиров ухудшает обмен веществ и способствует развитию ожирения, которое напрямую связано с гормональными нарушениями.

Гаджеты и внешние факторы

Привычка носить смартфон в переднем кармане брюк или держать его рядом с паховой областью рассматривается как потенциальный фактор риска. Тепло и электромагнитное излучение устройства могут неблагоприятно влиять на сперматогенез.

Болезни и лекарства

Даже заболевания, не связанные напрямую с репродуктивной системой, могут снижать мужскую фертильность. В частности, сахарный диабет, болезни щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы способны косвенно влиять на способность к зачатию. Некоторые лекарственные препараты также могут ухудшать показатели спермы.

Мужская фертильность — чувствительный индикатор общего состояния организма. Даже незначительные на первый взгляд привычки в долгосрочной перспективе могут существенно влиять на способность к зачатию. Поэтому при планировании беременности важно учитывать не только очевидные факторы, но и образ жизни в целом, а при необходимости — проходить профилактическое обследование.

