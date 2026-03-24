Уролог объяснил, почему хронический цистит и недержание мочи — замкнутый круг

Хронический цистит и недержание мочи часто образуют порочный круг. Инфекция вызывает воспаление, а подтекающая моча провоцирует новые эпизоды болезни. Как разорвать эту цепочку, Здоровью Mail рассказал уролог-андролог Владимир Беспрозванный.

По словам врача, цистит обычно возникает из-за бактерий, попадающих в мочевой пузырь через уретру. Воспаление раздражает нервные окончания, делая пузырь гиперактивным — отсюда частые и болезненные позывы.

«Если женщине постоянно хочется в туалет «по-маленькому», но при этом больно мочиться (и боль — сильная, режущая, а порции мочи — маленькие), то, скорее всего, это именно цистит, и нужно обязательно идти к врачу», — отметил эксперт.

Обратный механизм работает так: подтекающая моча создаёт среду для размножения бактерий, которые затем проникают в уретру, вызывая новое воспаление. Со временем это может усиливать и недержание, и боль, серьёзно снижая качество жизни.

При подобных жалобах врач обычно назначает общий и биохимический анализ мочи, УЗИ мочевого пузыря. Если воспаление не выявлено, может потребоваться гинекологический осмотр и комплексное уродинамическое обследование. В большинстве случаев, если причина в инфекции, после её устранения проходит и недержание.

