Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 10:43

Уролог объяснил, почему хронический цистит и недержание мочи — замкнутый круг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Хронический цистит и недержание мочи часто образуют порочный круг. Инфекция вызывает воспаление, а подтекающая моча провоцирует новые эпизоды болезни. Как разорвать эту цепочку, Здоровью Mail рассказал уролог-андролог Владимир Беспрозванный.

По словам врача, цистит обычно возникает из-за бактерий, попадающих в мочевой пузырь через уретру. Воспаление раздражает нервные окончания, делая пузырь гиперактивным — отсюда частые и болезненные позывы.

«Если женщине постоянно хочется в туалет «по-маленькому», но при этом больно мочиться (и боль — сильная, режущая, а порции мочи — маленькие), то, скорее всего, это именно цистит, и нужно обязательно идти к врачу», — отметил эксперт.

Обратный механизм работает так: подтекающая моча создаёт среду для размножения бактерий, которые затем проникают в уретру, вызывая новое воспаление. Со временем это может усиливать и недержание, и боль, серьёзно снижая качество жизни.

При подобных жалобах врач обычно назначает общий и биохимический анализ мочи, УЗИ мочевого пузыря. Если воспаление не выявлено, может потребоваться гинекологический осмотр и комплексное уродинамическое обследование. В большинстве случаев, если причина в инфекции, после её устранения проходит и недержание.

Женщин призвали не игнорировать боль при сексе, недержание мочи и другие опасные симптомы
Женщин призвали не игнорировать боль при сексе, недержание мочи и другие опасные симптомы

Ранее уролог в беседе с Life.ru рассказал о симптомах, которые многие путают с усталостью или циститом. По его словам, первым делом нужно обращать внимание на процесс мочеиспускания, в котором много что может пойти не так. Отёки нижних конечностей также могут намекать на болезни почек.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar