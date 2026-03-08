Женщин призвали не игнорировать боль при сексе, недержание мочи и другие опасные симптомы

Сухость влагалища, недержание мочи во время смеха, дискомфорт при сексе, нерегулярный цикл и необычные выделения — симптомы, которые многие женщины игнорируют, хотя они могут указывать на серьёзные патологии. Об этом предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Ремез. По её словам, из-за большого количества разных причин самостоятельное лечение недопустимо.

«В действительности причин очень много: стресс, проблемы с гормональным фоном, инфекции, нарушения микрофлоры, неправильно подобранное нижнее бельё и гигиенические средства, приём оральных контрацептивов и так далее», — перечислила причины недугов собеседница «Газеты.ru».

Боль во время полового акта часто связана с сухостью, но может сигнализировать о лейкоплакии вульвы, инфекциях или воспалениях. Выделения с непривычным цветом, запахом, а также зуд, жжение или отёк — повод обратиться к врачу. Это не всегда проблема гигиены, а возможный симптом воспаления, венерических заболеваний или гормональных нарушений, отметила эксперт.

