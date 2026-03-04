Першит неделями: Обычный симптом может быть первым звоночком опасных нарушений

Если першение и боль в горле не проходят неделями, а таблетки от простуды не помогают, причина может быть вовсе не в ОРВИ. Хронический дискомфорт иногда сигнализирует о серьёзных проблемах — от заболеваний щитовидной железы до сосудистых нарушений. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

По её словам, неприятные ощущения в области шеи, боль при соприкосновении с одеждой, чувство холода даже при лёгком ветре и ощущение «кома» в горле могут указывать на патологии щитовидной железы — тиреоидит или узловые образования.

Ультразвуковое исследование позволяет подробно оценить структуру щитовидной железы, состояние её капсулы, выявить узлы, а также определить увеличение или уменьшение объёма органа. Айна Кузумова Заведующая отделением ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, к.м.н.

Тревожным сигналом могут быть и плотные «шишки» на шее — как болезненные, так и безболезненные. В таких случаях врач рекомендует пройти УЗИ лимфатических узлов. Исследование помогает определить, действительно ли речь идёт о лимфоузле, оценить его форму, структуру и кровоток, выявить признаки воспаления или гнойного процесса.

Специалист подчеркнула, что источник боли не всегда связан с ЛОР-органами.

«УЗИ шеи позволяет отличить боль в горле от дискомфорта, вызванного проблемами шейного отдела позвоночника. Мы можем увидеть мышечный спазм, оценить состояние слюнных желёз и обнаружить воспаление или камни в их протоках. Хроническая односторонняя боль иногда бывает единственным ранним признаком новообразования ротоглотки или гортани — в этом случае на УЗИ определяются изменённые лимфоузлы. В редких случаях причиной могут стать сосудистые нарушения, включая расслоение сонной артерии или тромбоз яремной вены», — отметила врач.

По её словам, комплексная ультразвуковая диагностика щитовидной железы, мягких тканей, лимфатических узлов и сосудов шеи даёт важную информацию для постановки точного диагноза и выбора правильной тактики лечения.

