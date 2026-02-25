Названы симптомы свиного гриппа, который может убить человека за сутки

Свиной грипп передаётся воздушно-капельным путём, инкубационный период длится от 12 часов до суток, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он перечислил основные симптомы болезни: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль, сухой кашель и небольшая заложенность носа без насморка.

Кашель с мокротой и насморк появляются лишь на второй-третий день. Опаснее всего пневмония, которая может развиться как осложнение. В группе особого риска — дети до четырёх лет, люди старше 60, пациенты с бронхолёгочными заболеваниями, диабетом, болезнями сердца, почек и сосудов головного мозга. Также тяжело переносят недуг люди с остаточным фиброзом лёгких после COVID-19. Беременным женщинам грипп угрожает вдвойне.

Эксперт рекомендовал этим категориям пациентов делать прививки. По его словами, смертность от самого гриппа составляет менее одного процента, но при развитии пневмонии летальность возрастает до 30%. Свиной грипп опаснее коронавируса тем, что может привести к моментальной смерти.

«У свиного гриппа есть особенность. Он может привести к моментальной смерти. Например, у коронавируса всегда наблюдается инкубационный период. А свиной грипп может убить человека в течение первых суток. Однако это случается у непривитых пациентов», — предупредил медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и типа B может привести к новой волне заболеваемости в России весной, несмотря на общее снижение случаев ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга, штаммы свиного гриппа и ОРВИ распространяются медленнее, однако сохраняют эпидемиологический потенциал.