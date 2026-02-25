Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 07:15

Названы симптомы свиного гриппа, который может убить человека за сутки

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Свиной грипп передаётся воздушно-капельным путём, инкубационный период длится от 12 часов до суток, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он перечислил основные симптомы болезни: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль, сухой кашель и небольшая заложенность носа без насморка.

Кашель с мокротой и насморк появляются лишь на второй-третий день. Опаснее всего пневмония, которая может развиться как осложнение. В группе особого риска — дети до четырёх лет, люди старше 60, пациенты с бронхолёгочными заболеваниями, диабетом, болезнями сердца, почек и сосудов головного мозга. Также тяжело переносят недуг люди с остаточным фиброзом лёгких после COVID-19. Беременным женщинам грипп угрожает вдвойне.

Пик ещё впереди: Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в России
Пик ещё впереди: Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в России

Эксперт рекомендовал этим категориям пациентов делать прививки. По его словами, смертность от самого гриппа составляет менее одного процента, но при развитии пневмонии летальность возрастает до 30%. Свиной грипп опаснее коронавируса тем, что может привести к моментальной смерти.

«У свиного гриппа есть особенность. Он может привести к моментальной смерти. Например, у коронавируса всегда наблюдается инкубационный период. А свиной грипп может убить человека в течение первых суток. Однако это случается у непривитых пациентов», — предупредил медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Только 12,5% россиян знают о праве на получение лекарств после ковида по ОМС
Только 12,5% россиян знают о праве на получение лекарств после ковида по ОМС

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и типа B может привести к новой волне заболеваемости в России весной, несмотря на общее снижение случаев ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга, штаммы свиного гриппа и ОРВИ распространяются медленнее, однако сохраняют эпидемиологический потенциал.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar