Пик ещё впереди: Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в России

В России продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, и в ряде регионов пик ещё впереди. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал Life.ru о том, когда ждать пика и какие меры действительно помогают сдержать распространение вирусов.

Если говорить о России в целом, эпидемический подъём заболеваемости неоднороден и в зависимости от региона будет иметь свои временные рамки — где-то теплее, а где-то холоднее. Что касается Московского региона, то пик заболеваемости ещё впереди: подъём продолжится и достигнет своего максимума в марте. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н

Эксперт напомнил, что перед новогодними праздниками традиционно фиксируют более высокий уровень заболеваемости, чем в январе, а в феврале и марте эпидемическая кривая идёт вверх. При этом нынешний сезон не выходит за рамки привычной картины.

«При всем этом число заболевших и тяжесть течения не носят характера употребляемого в последние годы и ставшего уже нарицательным термином «аномального» характера. И что-то похожего на коронавирусную пандемию в этом сезоне не ожидается», — подчеркнул специалист.

Отдельно врач остановился на группах риска. Он отметил, что дети традиционно чаще заражаются из-за особенностей иммунной системы и постоянного контакта в коллективах.

«Дети всегда были группой риска, в этом нет ничего необычного, это связано с рядом факторов, детская иммунная система находится в стадии становления и реактивность при контакте с инфекцией у детей более вариабельна. И дети находятся всегда в организованных коллективах и тесно взаимодействуют, что является благоприятной основой распространения любой инфекции», — пояснил Неронов.

В группу риска также входят пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и те, кто работает в организованных коллективах. Прививка от гриппа снижает риски, но не решает проблему всех сезонных инфекций. Поэтому не стоит игнорировать базовые меры: регулярное мытьё рук и обработка контактных поверхностей, проветривание помещений, использование защитных масок.

По словам собеседника Life.ru, нужно научиться правильно относиться к простуде. Важно понимать, что выход на работу в простуженном состоянии — не «подвиг», за который положена премия, а сознательное участие в распространении инфекции в рабочем коллективе и в общественном транспорте по пути на работу и обратно. Перевод образовательного учреждения на удалёнку проверен, испытан и доказан как эффективный способ снижения путей передачи инфекции.

«Формулировка «всепропасчиков» — закрыли — апокалипсис». Нет, это перевели на удалённую форму обучения так как включились противоэпидемические мероприятия. Благо в век цифровых технологий это реализуется в более простой форме с минимальным ущербом для образовательного процесса», — отметил инфекционист.

Если ребёнок находится на карантине и не имеет признаков простуды, посещать мероприятия и кружки не стоит. Он может находиться в так называемом инкубационном периоде, и симптомы простуды могут появиться в ближайшее время. Кроме того, заболевание может протекать в стёртой форме, и ребёнок может стать причиной дальнейшего распространения инфекции.

Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 4,5 процента. По данным Роспотребнадзора, медики зарегистрировали 775 тысяч случаев, что соответствует уровню начала октября прошлого года. При этом число подтверждённых случаев гриппа снизилось до 5,8 тыс. против 7 тыс. неделей ранее, а доля положительных тестов уменьшилась. В ведомстве призвали россиян чаще мыть руки, использовать маски в транспорте и магазинах и при первых симптомах оставаться дома.