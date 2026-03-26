Российских мужчин призвали заводить детей до 35 лет из-за репродуктивности

Репродуктивная функция мужчин резко падает после 35 лет. Вероятность родить ребёнка от такого партнёра в два раза ниже, чем от более молодых. Об этом пишет РИА «Новости», изучив документы Минздрава РФ по диспансеризации мужчин и женщин.

«Несмотря на способность мужчины к зачатию ребёнка даже в старшем возрасте, с каждым годом вероятность этого события уменьшается. Шанс родить живого ребёнка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже, по сравнению с более молодыми отцами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения», — сказано в тексте.

Если мужчина после 35 лет всё же сможет зачать малыша, то велики риски рождения потомства с отклонениями. Врачи предупреждают, что у ребёнка возможны такие диагнозы, как шизофрения, аутистическое расстройство, лейкоз и другие аномалии развития.

