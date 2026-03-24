Диагноз — не приговор материнству: у россиянок выросли шансы родить после онкологии

Российские онкологи стали чаще предлагать женщинам замораживать яйцеклетки сразу после постановки диагноза. Речь идёт о пациентках, которым предстоит агрессивное противоопухолевое лечение.

По данным SHOT, уже на первом приёме врачи обсуждают с женщинами возможность сохранить фертильность. Им предлагают криоконсервацию яйцеклеток, эмбрионов или ткани яичника до начала химиотерапии. На такую процедуру соглашается примерно каждая вторая пациентка моложе 42 лет. Сейчас для этого используют витрификацию — метод сверхбыстрой заморозки, который позволяет хранить биоматериал в криобанке долгие годы.

Кроме того, во время лечения врачи могут применять дополнительную защиту яичников. Для этого используются препараты, которые временно «усыпляют» их функцию на период терапии.

Шансы на беременность после курса химии у женщин до 35 лет, по приведённым данным, превышают 40%. После 40 лет этот показатель снижается примерно до 20%. Самой сложной называют ситуацию у пациенток с гормонозависимым раком груди. В таких случаях к химиотерапии добавляется ещё и гормональное лечение, что дополнительно снижает вероятность рождения ребёнка.

При этом в ряде случаев женщинам могут предложить особый протокол. Например, после части терапии возможно временно прервать лечение, чтобы попытаться забеременеть, а затем снова вернуться к курсу под контролем врачей.

Для сохранения репродуктивной функции у онкопациенток сегодня используют сразу несколько подходов: заморозку яйцеклеток, эмбрионов или ткани яичника, а также медикаментозную защиту во время лечения. Такие меры позволяют многим женщинам вернуться к вопросу материнства уже после завершения борьбы с болезнью.

