Россияне могут получить до 963 тысяч рублей при рождении второго ребёнка

Размер материнского капитала при рождении второго ребёнка в 2026 году будет варьироваться от 234 321 до 963 243 рублей. Об этом рассказали в официальном канале портала «Госуслуги» для родителей в соцсети «ВКонтакте».

Итоговый объём полагающейся семье государственной помощи определяется не единожды, а складывается из совокупности условий. В числе таких: год рождения или усыновления ребёнка, а кроме того, временной отрезок, когда семья принимает решение распорядиться средствами материнского капитала.

Если второй ребёнок появился в семье до 2020 года и при этом сертификат на первого не выдавался, то размер выплаты составит 728 921 рубль. В случае когда второй ребёнок рождён начиная с 2020 года, сумма определяется в зависимости от даты рождения первенца: если первый ребёнок появился до 2020 года, за второго полагается 963 243 рубля. Когда же первый ребёнок рождён с 2020 года и на него уже оформлен сертификат, выплата за второго составит 234 321 рубль, причём максимальный размер в такой ситуации может достигать 728 921 рубля, если средства материнского капитала не были использованы ранее.

При этом если часть средств материнского капитала была потрачена до проведения индексации 1 февраля, то увеличению подлежит исключительно тот остаток, который остался неиспользованным.

