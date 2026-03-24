Почти миллион на жильё: В ГД назвали новые суммы маткапитала в 2026 году и правила его использования

Использование материнского капитала для погашения ипотечных займов в микрокредитных компаниях введено с 2026 года. Депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал Life.ru новые суммы маткапитала и правила его использования.

«Речь идёт жилищных займах, предоставленных микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими субъектам Российской Федерации. МКК, находящиеся в стопроцентной собственности региона, играют важную роль в реализации ипотечных программ, особенно в регионах с развивающейся инфраструктурой поддержки жилищного строительства. В каждом субъекте может функционировать только одна такая организация, что обеспечивает прозрачность и контроль за использованием бюджетных средств», — уточнил парламентарий.

Материнский капитал может быть направлен на оплату первоначального взноса, погашение основного долга или процентов по жилищному займу, предоставляемому МКК. Условия использования средств материнского капитала при взаимодействии с МКК аналогичны условиям, действующим при сотрудничестве с банками, что способствует унификации и упрощению процедур получения государственной поддержки.

Важно отметить, что данное нововведение расширяет спектр организаций, через которые семьи могут получить доступ к государственной поддержке для приобретения жилья. Это особенно актуально для регионов, где собственные ипотечные программы находятся на стадии развития.

Следует учитывать, что размеры материнского капитала после индексации 1 февраля 2026 года составляют: 728 921,9 рубль на первого ребёнка; 963 243,17 рубля при рождении второго ребёнка, если сертификат на первого ребёнка не был оформлен; 234 321 рубль в качестве доплаты за второго ребёнка при наличии оформленного сертификата на первого.

«Кроме того, существует дополнительная мера поддержки: при рождении третьего или последующих детей предоставляется 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, которые также могут быть использованы в рамках новых правил», — добавил чиновник.

Ключевым преимуществом является то, что средства материнского капитала могут быть направлены на погашение жилищных кредитов и займов без ожидания достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Это позволяет семьям оперативно решать жилищные вопросы и улучшать свои жилищные условия.

Приобретаемое жильё должно находиться на территории Российской Федерации и быть пригодным для постоянного проживания. Оформление права собственности на приобретаемое жильё осуществляется в общую долевую собственность всех членов семьи, что обеспечивает соблюдение прав всех заинтересованных сторон.

Для реализации данной возможности семьям рекомендуется заранее уточнить в своём регионе наличие соответствующей МКК и условия предоставления займов. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано через портал госуслуг, в отделении Социального фонда или непосредственно в МКК, если между фондом и организацией заключено соглашение об информационном обмене.

«Введение возможности использования материнского капитала для погашения займов в МКК является важным шагом в развитии государственной поддержки семей в вопросах улучшения жилищных условий, способствуя повышению доступности жилья и стимулированию экономического развития регионов», — заключил депутат.

Ранее депутаты Госдумы и члены Общественной палаты разработали проект рекомендаций для правительства, предлагающий создать Государственный фонд будущих поколений. Средства предполагается направлять на дополнительное финансирование материнского капитала, а наполнять фонд — за счёт части доходов от повышения акцизов на алкоголь, табачные изделия и игорный бизнес. Чиновники также предлагают расширить направления использования маткапитала: разрешить тратить его на образование матери, лечение детей с орфанными заболеваниями, стоматологию, ортодонтию и оплату найма жилья.