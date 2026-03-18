Ямальские власти увеличили выплаты многодетным семьям в два раза

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа увеличили региональный материнский капитал за третьего ребёнка до одного миллиона рублей. Данное заявление сделал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада.

«Приняли решение увеличить размер регионального маткапитала за третьего ребенка вдвое — до одного миллиона рублей. Что важно, решение распространим на семьи, где дети родились с 1 января этого года», — сказал он.

Использовать средства необходимо в течение пяти лет со дня рождения ребёнка. Тем, кто уже успел потратить деньги по сертификату, доплату перечислят автоматически, без необходимости подавать заявления. Артюхов подчеркнул, что именно с появлением третьего малыша начинается по-настоящему большая семья, и такие ячейки общества нужно всемерно поддерживать. За 15 лет число многодетных на Ямале выросло втрое.

Кроме того, губернатор сообщил, что женщинам, получившим направление на ЭКО в окружных медучреждениях, регион компенсирует до 100 тысяч рублей на услуги, не входящие в систему ОМС.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2026 года проиндексировали материнский капитал — выплаты выросли на 5,6%. Теперь при рождении или усыновлении первого ребёнка (если это произошло начиная с 2020 года) семья может получить 728 921,9 рубля. Если появляется второй ребёнок, дополнительная выплата составит 234 321,2 рубля.