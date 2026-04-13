Арестован яхт-клуб для сбора одной из самых кровавых банд «нулевых» — Кости Большого

Московский суд вынес решение об аресте яхт-клуба «Буревестник» в рамках уголовного дела главаря ОПГ Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, недавно получившего пожизненный тюремный срок. Об сказано в материалах дела.

«Оставить без изменения до вступления приговора в законную силу арест следующего имущества с установленными ограничениями, связанными с его владением, пользованием и распоряжением: доли Пискарева Константина Юрьевича в МРОО «Яхт-клуб «Буревестник», — сказано в тексте.

При этом под арест попали не только доли Пискарева в яхт-бизнесе, но и доли его партнёров. Адвокаты последних с решением не согласны. Они обратили внимание, что суд не указал, почему весь яхт-клуб попал под ограничения, хотя не был причастен к незаконной деятельности главаря ОПГ. Как отмечается, суд установил, что территория «Буревестника» у Клязьминского водохранилища была местом сбора одной из самых кровавых банд «нулевых».

Напомним, 31 марта Московский областной суд приговорил Константина Пискарева, главаря преступной группировки, известного в криминальном мире под прозвищем Костя Большой, к пожизненному заключению. Преступная группа орудовала в Москве и Московской области с 1998 по 2011 год. На их счету – убийство 21 человека, четверо выжили. Среди жертв – мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году.