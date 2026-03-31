Один из самых известных российских воров в законе Батя умер на Кипре

На Северном Кипре умер Отари Тоточия, известный в криминальной среде под прозвищем Батя. Об этом сообщают источники ИА «ПраймКрайм». 66-летний ушёл из жизни после продолжительной тяжёлой болезни.

Сообщается, что Батя переехал на Кипр после конфликта в криминальной среде. По данным источников, он нарушил нейтралитет, открыто поддержав одного из авторитетов. Тоточия — уроженец Сухума и отбывал наказание на Дальнем Востоке. После освобождения в 1992 году он обосновался в Москве.

Позже он покинул столицу после ужесточения законодательства, направленного против воров в законе. Отмечается, что его влияние распространялось на нефтяные регионы Урала и Западной Сибири. Это позволило ему занять заметное место среди криминальных лидеров страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Константина Пискарёва, главаря преступной группировки, известного в криминальном мире под прозвищем Костя Большой, приговорили к пожизненному заключению. Судья уточнил, что наказание в виде пожизненного лишения свободы он будет отбывать в колонии особого режима.