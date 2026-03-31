Костя Большой получил пожизненный срок за заказные убийства и ОПГ

Московский областной суд приговорил Константина Пискарева, главаря преступной группировки, известного в криминальном мире под прозвищем Костя Большой, к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья уточнил, что наказание в виде пожизненного лишения свободы будет отбываться в колонии особого режима, что стало результатом частичного сложения наказаний.

Суд принял сторону обвинения, которое требовало пожизненного заключения для главы ОПГ. Прокурор в своей речи заявил, что подсудимый должен быть изолирован навсегда, так как «только пожизненное лишение свободы соответствует задачам поддержания законности и справедливости».

Преступная группа орудовала в Москве и Московской области с 1998 по 2011 год. В результате их действий погибли 21 человек, четверо выжили. Пискарев признан виновным в бандитизме, 21 убийстве, покушении на убийство четырёх человек, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Среди прочих преступлений ему инкриминируется убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году. Ранее присяжные единогласно признали всех подсудимых виновными. Единственным, кто получил снисхождение, стал Николай Юров, находившийся под домашним арестом из-за онкологического заболевания.

