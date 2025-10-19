От пауэрлифтинга до убийства: Как Костя Большой создал самую жестокую ОПГ Москвы

В Москве до сих пор идёт суд над главой самой жестокой столичной ОПГ Константином Пискарёвым, которого в криминальном мире прозвали Костя Большой. Издание «Лента.ру» собрало информацию о преступном сообществе, зарабатывающем миллионы на убийствах.

Константин Пискарёв. Фото © СК РФ

Пискарёв родился в сентябре 1972 года в семье госслужащих из Медведково. В юности всерьёз увлёкся спортом, тяжёлой атлетикой, пауэрлифтингом, мечтал о карьере военного. Закончив армейское училище, получил звание лейтенанта и дорос до командира отделения. Но в 90-ые годы военные получали мало, и Пискарёв быстро понял, что хочет больших денег. Он поработал телохранителем и коллектором у главы банка «Балчуг» Георгия Пирцхалавы, а затем оказался под крылом криминального авторитета Александра Замятина.

Банкир Пирцхалава сделал Костю Большого своим деловым партнёром в своих тёмных делах. Встав на ноги, Пискарёв создал собственную ОПГ, в которую вошёл и его бывший босс Замятин. Сначала начинающие преступники открыли ресторан «Щит и меч» напротив здания ФСБ на Большой Лубянке. Сотрудники ведомства заходили в заведение, Пискарёв завязывал контакты.

Костя Большой отличался невероятной жестокостью, убивая и своих (неугодных), и чужих. Так, в 1999 году он расправился со своим деловым партнёром по поставкам еды для авиапассажиров Яном Шепеленко, убив его вместе с личным водителем Александром Ахрамеевым. Пискарёв принимал заказы на убийства и от других ОПГ. Так, на его счету расправа над Максимом Асиным — боссом другого преступного сообщества, которого «заказали».

За успешное выполнение заказа Пискарёв получил два автомобиля Volkswagen Passat. Кроме того, Костя Большой застрелил известного юриста, генерал-полковника юстиции Владимира Постышева, расправа стала громким делом. В ОПГ начали приходить другие преступники, в итоге сообщество разрослось, став самым крупным в Москве. Пискарёв убивал и своих, например, Алексея Макарова, посчитав, что тот метит на его место. По данным следствия, люди Кости Большого забрали минимум 21 жизнь.

Убийство главы Сергиева Посада Евгения Душко прямо в центре города стало последним в череде преступлений. Пискарёв расправился с ним за отказ выдать разрешение на строительство высоток в подмосковном городе, которые уже возводили фирмы криминального авторитета. Членов ОПГ отловили. Суд над ними начался несколько лет назад. Приговор вынесен пока что только в отношении помощника Кости Большого, он получил 10 лет тюрьмы. Сам Пискарёв находится под арестом, судебные слушания продолжаются.

Ранее Московский областной суд признал Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему назначили наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей.