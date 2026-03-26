В Москве вынесли приговор убийцам мужчины на стадионе спустя 18 лет

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве, которое произошло в центре столицы ещё в 2008 году. Фигурантами выступили двое мужчин 1987 года рождения, сообщает сайт MK.ru.

Как установило следствие, 10 ноября того года злоумышленники напали на незнакомого молодого человека. Инцидент случился на стадионе «Металлург», расположенном на улице Новая Дорога.

Налётчики избили жертву до смерти, после чего забрали мобильный телефон и кошелёк. Раскрыть преступление спустя много лет удалось сотрудникам ГСУ СК по Москве — они изучили улики и заново проанализировали материалы дела.

Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 15 лет лишения свободы, второй проведёт в заключении 21,5 года. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.

