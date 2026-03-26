Трёх мужчин задержали в Подмосковье за избиение журналиста

В Московской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в избиении журналиста. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.

В Московской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в избиении журналиста. Видео © Telegram / СК Подмосковья

По версии следствия, 25 марта подозреваемые избили корреспондента, который снимал сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров. Журналисту причинили телесные повреждения.

Сотрудники ведомства оперативно установили личности и местонахождение участников нападения и задержали их. Сейчас проводится комплекс следственных действий: допросы, очные ставки, обыски. Изъяты автомобильные номера и документация на транспортные средства. Назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки степени вреда здоровью потерпевшего.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Речь идёт об инциденте с корреспондентом «Известий» Артёмом Полтораниным. По данным издания, на него напали торговцы «красивыми» госномерами.

