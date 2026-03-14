Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 14:50

Толпа местных избила россиянина на Шри-Ланке из-за доски для сёрфа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Don Huan

Москвичи Виктор и Мария столкнулись с агрессией местных жителей на Шри-Ланке на третий день отдыха. Как стало известно SHOT, пара арендовала доски для сёрфа на пляже в Велигаме. Во время попытки поймать волну россиянин не справился и врезался в местного сёрфера, оставив на его борде небольшую трещину.

Потасовка на Шри-Ланке и её последствия.

Хозяин доски потребовал 25 тысяч рупий (около 6 тысяч рублей), объяснив это тем, что доска особенная — сделана из кокоса, и на её ремонт уйдёт неделя. Когда туристы предложили вдвое меньшую сумму, ситуация вышла из-под контроля. Местный выхватил у девушки телефон, а затем около 15 ланкийцев окружили пару. В ходе потасовки мужчина получил травму уха.

Прибывшая полиция вернула телефон, но с условием: выплатить полную стоимость ремонта, иначе россиянам грозят проблемы с законом и депортация. Опытные путешественники пояснили: подобные инциденты могут быть частью мошеннической схемы, когда столкновение досок имитируется, а с туристов требуют завышенные суммы.

Тем временем в Таиланде уже более двух недель не могут найти 40-летнего уроженца Уфы, пропавшего 25 февраля. По предварительным данным, перед исчезновением у него произошёл конфликт с девушкой.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar