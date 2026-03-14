Толпа местных избила россиянина на Шри-Ланке из-за доски для сёрфа

Москвичи Виктор и Мария столкнулись с агрессией местных жителей на Шри-Ланке на третий день отдыха. Как стало известно SHOT, пара арендовала доски для сёрфа на пляже в Велигаме. Во время попытки поймать волну россиянин не справился и врезался в местного сёрфера, оставив на его борде небольшую трещину.

Хозяин доски потребовал 25 тысяч рупий (около 6 тысяч рублей), объяснив это тем, что доска особенная — сделана из кокоса, и на её ремонт уйдёт неделя. Когда туристы предложили вдвое меньшую сумму, ситуация вышла из-под контроля. Местный выхватил у девушки телефон, а затем около 15 ланкийцев окружили пару. В ходе потасовки мужчина получил травму уха.

Прибывшая полиция вернула телефон, но с условием: выплатить полную стоимость ремонта, иначе россиянам грозят проблемы с законом и депортация. Опытные путешественники пояснили: подобные инциденты могут быть частью мошеннической схемы, когда столкновение досок имитируется, а с туристов требуют завышенные суммы.

Тем временем в Таиланде уже более двух недель не могут найти 40-летнего уроженца Уфы, пропавшего 25 февраля. По предварительным данным, перед исчезновением у него произошёл конфликт с девушкой.