Нашли голым у больницы: На Урале разыскивают родных пенсионера, который потерял память в Таиланде

70-летний пенсионер потерял память в Таиланде и остался один в госпитале. Теперь российские волонтёры ищут его родственников. Об этом РИА «Новости» сообщила лидер одной из групп российских волонтёров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

«Согласно данным загранпаспорта, это Князев Владимир Васильевич. Он родился 21.02.1956 года, жил в Екатеринбурге», — сказала она.

Мужчина пришёл на крыльцо госпиталя Вачира полностью обнажённым, при себе не имел документов и разговаривал сам с собой. В госпитале его осмотрел русскоговорящий психиатр и диагностировал деменцию второй степени. Волонтёры отмечают, что пенсионеру необходима помощь: он не сможет самостоятельно оплатить лечение и не сможет вернуться домой.

Ранее сообщалось, что айтишник из Уфы исчез после конфликта со своей девушкой на Пхукете. Пара встречалась около девяти лет. Во время ссоры мужчина порвал паспорт женщины, предположительно пытаясь добиться задержания, однако она не стала писать заявление и вернулась в Россию.