Россиянин, разыскиваемый за вымогательство денег, депортирован из Таиланда

Гражданин России, объявленный в международный розыск за вымогательство в особо крупном размере, депортирован из Таиланда в РФ. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским обвиняемого в вымогательстве, совершённом организованной группой в особо крупном размере», — сказала она.

По данным Волк, в 2024–2025 годах обвиняемый и его сообщники требовали деньги у бизнесмена за нераспространение конфиденциальных сведений о деятельности его компании по продаже автомобилей. Дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ. После начала расследования фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Впоследствии выяснилось, что он находился на территории Таиланда. Местные органы задержали россиянина и передали сотрудникам НЦБ Интерпола для доставки в Россию. Сейчас обвиняемый находится в РФ для проведения следственных действий.

Ранее в Таиланде арестовали 34-летнюю россиянку Анастасию Тыльцеву за проведение нелегальных косметологических процедур для блогеров и участников шоу «Дом-2». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. После неудачной карьеры в Москве Тыльцева переехала в Паттайю и арендовала квартиру, где проводила процедуры в нестерильных условиях.