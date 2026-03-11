Липосакция рядом с пельменями: Российскую «звёздную» косметологиню арестовали в Паттайе

В Таиланде арестовали 34-летнюю россиянку Анастасию Тыльцеву за проведение нелегальных косметологических процедур для блогеров и участников «Дома-2». Ей грозит до 10 лет тюрьмы, пишет SHOT.

Анастасия Тыльцева делает процедуры блогерам, Иван Барзиков дал отзыв. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_tyltseva

Тыльцева переехала в Паттайю после неудачи с карьерой в Москве и арендовала квартиру, где проводила процедуры в нестерильных условиях. Среди услуг была липосакция всего за 7 тысяч батов (около 17 тысяч рублей) с обещанием «кубиков пресса» за два сеанса. У россиянки не было ни лицензии, ни разрешения на работу.

Клиентов она находила через русскоязычные чаты и соцсети. Среди них был блогер и бывший участник «Дома-2» Иван Барзиков, который делал у неё ботокс. В квартире полиции удалось обнаружить незарегистрированную косметику, просроченные препараты и медицинские изделия, хранившиеся вместе с едой в обычном холодильнике. Москвичке предъявлены несколько обвинений за незаконную медицинскую деятельность.

