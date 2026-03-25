Российско-индийская модель и инфлюенсер Моника Кабир в столице Бангладеша во время съёмок рекламного ролика избила пожилого прохожего, который к ней якобы приставал. Видео, которое она опубликовала в своих соцсетях, быстро стал вирусным, но теперь ей грозит судебный иск по обвинению в нападении.

Российская модель избила пожилого прохожего в Бангладеше во время съёмки рекламы. Видео © Instagram / monica_kabir_

На видео инфлюенсер стоит на Гульшан-авеню, её задевает локтем проходящий мужчина, после чего она несколько раз бьёт его. Предполагается, что видео было постановочным, учитывая подпись к нему: «Там, где красота встречается с храбростью». Уверенно вступай в новый день!»

Согласно местным СМИ, вирусный ролик привлёк к блогерше внимание властей, которые заинтересовались её правовым статусом: визовой категорией и наличием разрешения на работу. Кроме того, главный магистрат поручил полиции начать расследование и возбудить уголовное дело.

