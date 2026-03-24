Звёзды на OnlyFans: топ-7 знаменитостей, заработавших баснословные суммы на сомнительной платформе

На днях стало известно о смерти Леонида Радвинского — владельца крупной платформы OnlyFans. За последние несколько лет социальная сеть вышла за пределы нишевого сервиса и превратилась в полноценный инструмент монетизации популярности. Сегодня туда приходят не только блогеры и модели, но и ведущие зарубежные звёзды — от актрис до рэперов. Life.ru разобрался, почему же эта платформа превратилась в популярную площадку для заработка и кто из знаменитостей успешно монетизирует свою известность?

Джон Сина: необычная маркетинговая кампания

В 2024 году Джон Сина неожиданно появился на платформе, но не ради заработка или смены имиджа. Его аккаунт стал частью промокампании комедии Ricky Stanicky. Контент носил ироничный и провокационный характер, играя с ожиданиями аудитории: сам факт присутствия актёра на платформе вызывал больше шума, чем сами публикации. В итоге пример Сины показал, что этот сервис можно использовать как маркетинговый инструмент, но не обязательно связанный с откровенным контентом.

Игги Азалия: попытка вернуть контроль

Игги Азалия запустила аккаунт в марте 2024 года в рамках масштабного визуального проекта. Для неё это стало способом вернуть контроль над собственным образом после многолетней работы в индустрии, где её сексуальность активно коммерциализировалась другими. Профиль Игги — это не просто подписка, а кураторский контент: продуманные визуальные серии, эстетика и выверенный стиль. Азалия открыто заявляла, что рассматривает платформу как пространство творческой автономии и прямого заработка без посредников.

На чём зарабатывает Лили Аллен?

История Лили Аллен — одна из самых ироничных в этом списке. В июне 2024 года она рассказала, что решила попробовать платформу после того, как узнала о своём высоком рейтинге на сайте wikiFeet. Не знаете, что это? Вы не так много упустили. Для тех, кто не в теме, рассказываем: wikiFeet — это сайт, где публикуют и оценивают фотографии ног знаменитостей.

Певица быстро превратила это в концепцию: она публикует фотографии ног, сопровождая их шутливыми подписями вроде La Dolce Feeta. Кстати, за подписку она берёт около $10 в месяц. Как думаете, дорого или приемлемо? Да, оказывается, можно монетизировать даже такие неочевидные вещи. Уже задумались о смене профессии?

Почему Кармен Электра есть на платформе?

Кармен Электра, один из главных секс-символов 90-х, пришла на платформу ещё в 2023 году. Для неё это стало способом вернуть контроль над собственным образом — и уже вне рамок индустрии, которая когда-то сформировала её имидж. Она подчёркивала, что теперь сама решает, какие фотографии публиковать и как выстраивать коммуникацию с аудиторией. В отличие от прошлого, где образ контролировали продюсеры и медиа, здесь она выступает как самостоятельный автор и предприниматель.

И тут Карди Би?

Карди Би — один из самых успешных примеров использования сервиса среди знаменитостей. В 2021 году её доходы на платформе, по разным оценкам, достигали около $10 миллионов в месяц. При этом её контент не ограничивался откровенными публикациями: она делилась закулисьем, личными мыслями и использовала платформу как канал продвижения, в том числе для хита WAP. Её стратегия показала, что ключ к успеху — не только провокация, но и сильный личный бренд плюс активное взаимодействие с аудиторией.

Добряк — Рик Оуэнс

Появление Рика Оуэнса на платформе в июне 2025 года стало неожиданным ходом. В отличие от большинства, он использует платформу не ради прибыли: все доходы направляются на благотворительность. Его аккаунт — это скорее художественное высказывание, продолжение его эстетики и философии. Вот так дизайнер превращает OnlyFans в инструмент культурного жеста, а не коммерции.

Почему Блэк Чайна ушла с платформы?

Блэк Чайна долгое время считалась самой прибыльной знаменитостью на платформе. Её доходы насчитывали десятки миллионов долларов, а аккаунт стал одним из самых обсуждаемых. Однако в декабре 2022 года она неожиданно покинула сервис. Это решение было связано с личными изменениями и желанием пересмотреть жизненные приоритеты. Её история — пример того, как платформа может стать как источником огромного дохода, так и этапом, от которого в какой-то момент отказываются.

Так почему же там регистрируются звёзды?

Как показывает практика, деньги хоть и самая частая причина регистрации на OnlyFans, но не всегда основная. Но не менее важно и самоощущения человека: в традиционных медиа индустрия диктует, как должна выглядеть и вести себя звезда. Здесь же правила устанавливает сам автор, что для многих становится способом уйти от алгоритмов и стандартов.

Хотя репутация платформы по-прежнему связана с эротическим контентом, реальность шире. Та же Карди Би публикует разговорные видео и делится личными новостями. Другие делают ставку на эстетические фотосессии, фитнес или «закулисье» карьеры. Контент становится разнообразнее, а сама платформа — ближе к модели российского Boosty, где авторы публикуют творческий и повседневный контент.