«Оскар» 2026 года превратился в парад модных катастроф: эти 10 нарядов — испанский стыд

Красная дорожка «Оскара» — это место, где мода либо торжествует, либо умирает. В этом году мы стали свидетелями и того, и другого. Пока одни звёзды блистали в идеальных нарядах, другие будто специально проверяли, насколько далеко можно зайти в экспериментах со стилем. Мы собрали 10 образов с церемонии вручения премии, которые заставили нас задуматься: а где были стилисты этих звёзд? И главное, они вообще смотрели в зеркало перед выходом?

Регина Холл

Худшие образы «Оскара-2026». Фото © ТАСС / Zuma / Efren Landos

Дизайнер Yara Shoemaker создала для актрисы асимметричный наряд: огромный объёмный вырез из чёрной ткани, золотистый корсет и чёрная баска, переходящая в юбку с разрезом. Идея была смелой, но вырез подавил хрупкую фигуру Регины, а слишком длинная юбка волочилась по полу. Отдельные элементы выглядели красиво, но вместе создавали ощущение хаоса. Более короткая юбка и скромный вырез спасли бы ситуацию.

Кирстен Данст

«Оскар-2026»: самые неудачные наряды звёзд на красной дорожке. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Актриса сопровождала мужа на церемонию в чёрном наряде Celine с квадратным вырезом без бретелей и многоярусной юбкой. Каждый ярус ткани громоздился один на другой до самого пола, а высокий вырез на груди делал верхнюю часть тела визуально короче. Платье буквально поглотило миниатюрную Кирстен. Более низкий вырез или на пару ярусов меньше ткани — и всё заиграло бы иначе.

Тимоти Шаламе

Провалы красной дорожки «Оскара-2026»: кто оделся хуже всех. Фото © ТАСС / AP / John Locher

Номинант на лучшую мужскую роль пришёл в белоснежном Givenchy — костюм с двубортным пиджаком и широкими брюками смотрелся стильно. Проблема началась с деталей: вместо классических туфель актёр надел ботинки, которые утяжелили весь образ. А чёрные солнцезащитные очки добавили неуместной небрежности — будто Тимоти перепутал «Оскар» с прогулкой по пляжу.

Хайди Клум

Звёзды, которые разочаровали нарядами на «Оскаре» 2026 года. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Супермодель выбрала платье Chrome Hearts телесного цвета с россыпью жемчужин по всей длине. Задумка была интересная — создать эффект обнажённого тела, но жемчуг лёг так хаотично, что иллюзия не сработала. Платье выглядело перегруженным, а на Хайди, которая обычно носит самые смелые наряды, такой сдержанный цвет смотрелся скучновато. Хотелось чего-то более дерзкого.

Кевин О'Лири

Модные катастрофы «Оскара-2026»: топ неудачных платьев и костюмов. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Бизнесмен пришёл в драматичном пиджаке Dolce & Gabbana, похожем на халат, с чёрными брюками и рубашкой. Верхняя одежда была настолько яркой, что дополнительные аксессуары были лишними. Но Кевин надел бриллиантовое колье Tiffany весом больше ста каратов, двое часов и коллекционную карточку NBA. Образ превратился в витрину ювелирного магазина — глаза не знали, на что смотреть.

Приянка Чопра-Джонас

«Оскар-2026»: 10 образов, которые лучше забыть. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Актриса появилась в белом платье Dior с облегающим лифом, глубоким вырезом и заниженной талией. Юбка с высоким разрезом была отделана чёрно-белыми перьями, которые отвлекали внимание от элегантного верха. Чёрные туфли тоже выбивались из концепции. Если бы Приянка выбрала полностью белый образ без чёрных акцентов, платье заиграло бы совсем по-другому на красной дорожке.

Рената Рейнсве

Самые странные наряды на церемонии «Оскар-2026». Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Актриса, номинированная на «Оскар», появилась в красном платье Louis Vuitton без бретелей. Верх был классическим, но юбка удивила: разрез начинался от бедра и открывал всю ногу, а с другой стороны свисал длинный шлейф. Асимметрия получилась странной, будто дизайнер не доделал одну половину платья. Более симметричный крой и пара украшений спасли бы ситуацию.

Джош Даллас и Джиннифер Гудвин

Красная дорожка «Оскара» 2026 года: кто выглядел хуже всех. Фото © ТАСС / AP / Gregory Bull

Пара пришла в чёрно-белых нарядах, но выглядело это так, будто они готовились в разных комнатах и не обсудили дресс-код. Джиннифер выбрала эффектное чёрное платье из сетки от Monse со шлейфом, а Джош — простой пиджак с белыми брюками. Его образ смотрелся слишком «обычным» рядом с гламурным нарядом жены. Плюс обоим не помешала бы хорошая подгонка по фигуре.

Кристен Уиг

«Оскар-2026»: звёздные образы, которые не оправдали ожиданий. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Форма наряда Christian Cowan актрисе подошла — свободный топ и пышная юбка смотрелись гармонично. Но юбка, расшитая кристаллами, топ с бисером и массивные украшения устроили войну за внимание зрителей. В итоге платье потерялось в деталях. Меньше украшений и собранные волосы сделали бы образ чище и элегантнее.

Мода на красной дорожке — штука непредсказуемая. Иногда самые смелые эксперименты становятся легендой, а иногда превращаются в мемы. Эти десять звёзд рискнули — и проиграли. Но ничего страшного: в следующем году у них будет новый шанс доказать, что стиль — это не только про дорогие бренды, но и про чувство меры. А ранее Life.ru рассказывал, как фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре» и потребовали вернуть Педро Паскалю усы!