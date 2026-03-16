Известный телеведущий НТВ спел и снял маску в 6-м выпуске «Маски»

Шестой выпуск седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ преподнёс сюрприз зрителям. В номинацию на вылет попали Лиса, Колибри и Баран. Зрители решили спасать первую, жюри оставило второго, а третий снял маску.

Под костюмом рогатого животного скрывался известный телеведущий Андрей Норкин, который ведёт общественно-политическое ток-шоу «Место встречи». На прощание он исполнил песню «Девчонки полюбили не меня».

Участие Норкина в вокальном конкурсе стало неожиданностью для многих. Напомним, в 2020 году ведущий пережил трагедию — его жена Юлия покончила с собой. Сейчас Норкин женат на Ирине Бородиной, которая помогает воспитывать двоих усыновлённых детей.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, что в пятом сезоне шоу «Маска» впервые оказался перед сложным выбором: он не мог решить, кому отдать приз — певице Ани Лорак, которую узнал в Коте и считает почти родственницей (он крёстный её дочери), или ярко проявившей себя Севиль Велиевой в маске Енота, с которой не был знаком до проекта.