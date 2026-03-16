У певицы Марины Хлебниковой обнаружили опухоль
Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
У популярной российской певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественную опухоль. Об этом со ссылкой на источник сообщает Пятый канал.
По его данным, без должного лечения новообразование может привести к серьёзным последствиям. В частности, звезде может грозить деформация челюсти, нарушение симметрии лица и проблемы с зубами.
«Артистке предстоит серьёзная операция», — подчеркнул источник.
Ранее Марина Хлебникова рассказала историю знакомства с Бари Алибасовым. Певица призналась, что во время их первого знакомства с продюсером выставила его за дверь гостиничного номера.
