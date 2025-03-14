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14 марта, 16:01

«Выгнала из номера в отеле»: Хлебникова рассказала историю знакомства с Алибасовым

Певица Хлебникова считает продюсера Алибасова добрым и талантливым человеком

Марина Хлебникова и Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов,Евгений Малютин

Марина Хлебникова и Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов,Евгений Малютин

Певица Марина Хлебникова во время их первого знакомства с продюсером Бари Алибасовым выставила его за дверь гостиничного номера. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».

Хлебникова приехала в город на выступление и заселилась в отель. Там ей достался холодный номер, в котором даже не закрывалась форточка. Она попросила персонал поменять комнату. Придя в новую, она заметила на входе чужие вещи. Спустя какое-то время на пороге возник незнакомый ей человек.

«Я «включила» артистку и говорю: «Давайте вы свои вещи побыстрее заберёте, у меня сегодня концерт». Вечером после выступления ко мне подходит мой композитор, говорит: «Марин, познакомься с очень интересным и талантливым человеком». Я поднимаю глаза и вижу перед собой того самого мужчину, которого я выгнала из номера», — вспоминала артистка.

Тем самым мужчиной оказался Бари Алибасов. Вскоре он пригласил Хлебникову в группу «Интеграл», который уже потом помог продюсеру записать первые два альбома с коллективом «На-На».

Хлебникова отзывалась об Алибасове как о безмерно талантливом человеке, который был способен собрать по крупицам грандиозное выступление, удерживая в голове все мельчайшие детали этого механизма.

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Ранее Алибасов простил умершего солиста «На-На» Владимира Лёвкина, с которым враждовал 10 лет. Продюсер назвал певца талантливым человеком и признался, что больше не готов считать его своим врагом

Владимир Озеров
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