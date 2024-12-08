«Внебрачный сын Киркорова» рассказал, как Хлебникова спасла жизнь его другу

Певец Александра Матвеев, которого в СМИ называют «внебрачным сыном» Бедроса Киркорова, рассказал историю о том, как артистка Марина Хлебникова помогла его товарищу по юмористическому коллективу «ЭКС-ББ» Александру Калинину во время серьёзной болезни. По его словам, благодаря вмешательству певицу жизнь больного удалось спасти.

«Когда попал в больницу солист группы Александр Калинин и его состояние ухудшалось с каждым днем, я счёл правильным вмешаться в ситуацию. Позвонил Марине Хлебниковой — мы тогда близко общались — и попросил помощи. Она лично поехала к главному врачу договариваться. Сашу спасли», — поделился он в беседе с NEWS.RU.

Собеседник издания рассказал, что ему довелось некоторое время работать в коллективе «ЭКС-ББ» и этот период стал для него прекрасной театральной школой. По его словам, жанр был непривычным для него, поэтому вход оказался жёстким — репетиции длились по восемь часов, а потом начались двухчасовые концерты. На фоне такой интенсивной деятельности Матвеев даже начал стремительно терять вес.

«Это была отличная театральная школа на практике», — добавил он.

Недавно Александр Матвеев уже появлялся в СМИ и тогда тоже делился историями о спасении. С тем отличием, что в тот раз главным героем двух сразу двух историй в жанре эпос был он сам. По словам артиста, однажды он спас попавшую под поезд собаку в Подмосковье, вытащив её с рельс. Вторая история произошла в 2018 году на премьере фильма «Лёд»: внезапно сработала пожарная сигнализация и Матвеев помог присутствовавшей на сеансе Алле Пугачёвой покинуть зал, где в любой момент грозила начаться паника и давка. Ему даже пришлось расталкивать людей, чтобы обеспечить безопасность примадонны.