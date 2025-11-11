5 российских знаменитостей, которые категорически против пластики и выглядят лучше сверстниц

Пластическая хирургия давно перестала быть табу в мире шоу-бизнеса. Многие артисты открыто признаются в визитах к хирургам, а некоторые даже делятся подробностями операций в соцсетях. Но есть и те, кто принципиально отказывается от скальпеля, сохраняя естественную красоту вопреки давлению индустрии. Мы собрали истории российских звёзд, которые выбрали натуральность и не жалеют об этом решении.

Валерия: правильный образ жизни вместо операций

6 звёзд России без пластических операций: секреты естественной красоты. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Певица неоднократно говорила о своём негативном отношении к пластическим операциям и доказывает личным примером, что при правильном образе жизни можно долго сохранять красоту без вмешательства хирургов. Валерия полностью исключила из рациона жирную пищу и рафинированный сахар. Её меню состоит из говядины, морепродуктов, птицы, а на десерт — только фрукты. К такому питанию артистка пришла не сразу, перепробовав множество диет, но теперь твёрдо уверена в правильности выбранного пути. Кроме того, звезда ежедневно занимается физкультурой или йогой. Мать троих детей выглядит настолько хорошо, что один из её фанатов даже сделал специальный коллаж, сравнивающий фотографии певицы в разные годы, чтобы доказать правдивость её слов о натуральной красоте. И действительно — изменения минимальны, а лицо сохраняет естественные черты.

Ирина Аллегрова: императрица без косметолога

Знаменитости против пластики: кто сохранил натуральную внешность. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В январе «императрице» российской эстрады исполнилось 67 лет, но она не думает уходить со сцены и продолжает удивлять энергией. Многие поклонники искренне не верят в её возраст, настолько свежо выглядит певица. Секрет Аллегровой шокирует: она никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам, более того, у неё даже нет косметолога! «Сейчас очень много чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места... Я не противница всего этого, но… Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна», — сказала как-то в интервью МК артистка.

Певица признаётся, что никогда не делала даже массажа лица, потому что видит на примере других женщин, как подобные процедуры часто приносят больше вреда, чем пользы. Зато Аллегрова не экономит на качественных кремах и средствах по уходу. Во время каждой поездки за границу она привозит целые чемоданы тюбиков и баночек. По словам артистки, дело не в цене, а в том, чтобы найти именно те средства, которые подходят конкретно вам. После долгих поисков она остановилась на малоизвестной американской марке, которая идеально работает с её кожей.

Елена Корикова: красота как отражение души

Российские артисты, которые не делали пластику лица и тела. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Звезда культового сериала «Бедная Настя» в свои 46 лет выглядит так, что многие сомневаются в правдивости её слов о том, что она никогда не обращалась к пластическим хирургам. Актриса не скрывает раздражения от постоянных намёков на якобы сделанные операции и утверждает, что её внешность — результат внутренней гармонии, а не работы специалистов. Корикова, глубоко верующий человек, убеждена в прямой связи между внутренним миром и внешностью. По её словам, главный секрет молодости — умение прощать обиды и не держать зла на людей. Она считает это гораздо более сложной работой, чем просто заплатить за подтяжку лица. Недавно актриса даже подала в суд на тех, кто распространял слухи о её алкогольной зависимости и связывал улучшение внешности с избавлением от неё. Для Кориковой принципиально важно доказать, что красота в 46 лет возможна без вмешательства хирургов.

Ангелина Вовк: косметология — да, пластика — нет

Звёзды без пластических операций: примеры естественной красоты. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Легендарный диктор советской эпохи в свои 81 год сохранила привлекательность и шарм, но категорически отказывается от услуг пластических хирургов. Вовк признаёт только косметологов и начала пробовать различные процедуры ещё при появлении первых морщин, так что в этом деле она настоящий профессионал. Ангелина понимает, что возраст не утаишь, да это и глупо, но выпячивать его тоже не собирается. В свои годы она чувствует себя молодой девочкой с морем энергии. Ангелина Вовк преподаёт ораторское мастерство в Институте культуры и хочет хорошо выглядеть перед студентами, а также быть примером для внучек. Для неё важно не отрицать возраст, а достойно его нести, сохраняя внутреннюю молодость и активность.

Марина Хлебникова: работа как эликсир молодости

Знаменитости России, которые отказались от услуг пластических хирургов. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

В свои 53 года исполнительница хитов «Солнышко моё, вставай!» и «Чашка кофею» может дать фору многим молодым коллегам по сцене. При этом певица категорически отрицает любые пластические операции и объясняет свою прекрасную форму невероятной работоспособностью. Даже после серьёзного нервного потрясения, когда её бывший муж ушёл из жизни, Хлебникова не сломалась. После лечения в клинике она вернулась к работе над новыми композициями — и именно эта колоссальная энергия помогает ей оставаться молодой. Артистка признаётся, что пока обходится без скальпеля, но не исключает такой возможности в будущем, если захочет. Главное для неё — это собственное желание, а не давление окружающих или модные тренды. Пока же секрет её внешности прост: активная жизнь, любовь к своему делу и отказ от бесконечных экспериментов над лицом.