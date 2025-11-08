Последний день Александра Абдулова: как уходил из жизни любимец страны и символ целой эпохи

Александр Абдулов — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, народный артист РСФСР. Родился 29 мая 1953 года в Тобольске в театральной семье. Впервые Александр вышел на сцену, когда ему было всего пять лет, в спектакле «Кремлёвские куранты» Ферганского драматического театра. Однако к актёрской карьере в детстве он не стремился, а занимался спортом, фехтованием, и даже получил звание кандидата в мастера спорта СССР.

Но судьба всё же привела его в театр. Харизма, энергия и природное обаяние сделали Абдулова одним из самых узнаваемых и любимых артистов страны. Всесоюзную известность ему принесли фильмы «Обыкновенное чудо», «Карнавал», «Чародеи», «Генералы песчаных карьеров», «Московские каникулы» и десятков других. И в СССР так полюбили Александра Абдулова, что за медленным угасанием советской звезды следила вся нация, а его кончина стала трагедией для целого поколения.

Угасание Абдулова и борьба с болезнью

Биография Александра Абдулова: чем болел перед смертью. Фото © ТАСС / Роман Яровицын

В сентябре 2007 года художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров сообщил, что Александру Абдулову в одной из клиник Израиля поставили страшный диагноз — «рак лёгких». «Я был рад увидеть живого, весёлого человека — Александра Гавриловича, который знает о своём страшном диагнозе, но готов бороться со своей болезнью», — говорил тогда Захаров. И надежда ещё была, все с оптимизмом надеялись на чудо. «При самом благоприятном течении болезни и лечении её Абдулов может вернуться на работу в театр в конце сезона. Другой вариант даже не хочется обсуждать», — говорил тогда худрук театра «Ленком». Но чуда не случилось...

Как пишет Фёдор Раззаков в книге «Врачебные тайны. Пороки и недуги великих», последний раз страна увидела Абдулова 13 декабря 2007 года — в телесюжете о церемонии награждения в Кремле. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Автор отметил, что «то, в каком виде он (Абдулов — ред.) предстал перед телекамерами, по-настоящему шокировало всех людей, кто ещё совсем недавно видел другого Абдулова — подтянутого и энергичного красавца. Здесь же перед публикой предстал фактически старик, измождённый и сильно полысевший». Приятель и коллега Абдулова Георгий Мартиросян отмечал, что он до последнего и вида не показывал, что ему сложно, общался с друзьями, с прессой.

Александр Абдулов: как проходили последние дни

Фото © ТАСС / ТАСС / Константин Веремейчик

Согласно книге Раззакова, днём 1 января 2008 года к Абдулову пришли жена Юлия и несколько близких друзей. Актёр общался с ними и признался, что впервые в жизни понял, что такое дом, жена, ребёнок, и ему совсем не хочется «уходить из дома». После этих слов жена вышла из палаты, и тогда Абдулов тихо произнёс: «Четыре месяца боли. Я просто устал…». Но вскоре собрался и попросил подать ему сухарики, очки и сценарий фильма «Гиперболоид инженера Гарина», над которым работал.

Однако актёру стало плохо, он потерял сознание и провёл в таком состоянии почти сутки. Утром 3 января 2008 года на 55-м году жизни Александра Абдулова не стало. Режиссёр Константин Бромберг вспоминал, что собирался в этот день позвонить актёру, чтобы поздравить его с юбилеем фильма «Чародеи». Но не успел.