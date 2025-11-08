Актриса Шумакова, рекламируя курсы по таро за 300 тыс., может попасть под статью

Актриса Мария Шумакова давно рекламирует в Интернете собственные курсы по таро за 300 тысяч рублей. Однако адвокат Сергей Жорин объяснил «Звездачу», что подобные проекты могут повлечь юридические последствия, если они будут признаны мошенничеством или нарушением закона о рекламе.

«Где проходит грань для Шумаковой: обучающие курсы по таро как развлекательный продукт допустимы. Риск мошенничества возникает не из-за тематики, а из-за обмана и присвоения денег: обещаний результатов в реальном мире, запугивания, «доплат на ритуалы», инсценировок и т. п.», — сказал он.

Нарушение правил рекламы курсов может повлечь штраф для физлиц и ИП от 10 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона. Если курс будет оформлен как полноценная образовательная программа с преподавателями, учебным планом и сертификатами, отсутствие лицензии может стать основанием для привлечения к ответственности по статье 14.1 КоАП. Адвокат отметил, что юридические риски связаны не с таро как таковым, а с обещаниями конкретного результата и способами продвижения курсов.

Ранее в Краснодарском крае полиция оштрафовала колдунью, которая публично разместила в социальных сетях сатанинскую* символику. Оперативники изъяли у женщины всю запрещённую ритуальную атрибутику. Жительница станицы Стародеревянковской Каневского района, называющая себя ведьмой, получила штраф за демонстрацию запрещённых изображений; его размер не уточняется.

