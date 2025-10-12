Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 11:21

В России предложили приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jenny_Tr

В России следует юридически приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма. Это поможет воспрепятствовать распространению западной практики среди россиян, заявил депутат Брянской облдумы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.ru».

Иванов называет торжество чуждым нашей культуре и опасным для детей, ведь символика нечистой силы и мрака, по его словам, пагубно влияет на неокрепшую психику и подрывает традиционные ценности общества, «агрессивно навязывая чуждые идеологии».

«По своей сути и воздействию на сознание людей пропаганда Хэллоуина приравнивается к пропаганде сатанизма. Оба этих явления пропагандируют оккультизм и отвергают базовые нравственные ориентиры, на которых веками строилась наша страна», — считает он.

Депутат уверяет, что инициатива защитит культурный суверенитет РФ, поскольку воспитывать молодёжь следует на собственной истории и святых примерах, а не на заимствованных обрядах.

Для справки: корни Хэллоуина уходят в кельтские предания — в ночь на 1 ноября древние народы отмечали конец урожайного года и отпугивали духов масками и шумом.

В прошлом году в Госдуме тоже решили поразмыслить над этим делом. Тогда депутаты предложили не запрещать, а адаптировать Хэллоуин под Россию. Сменить нужно будет лишь внешнюю обёртку, внеся в концепт праздника русских сказочных героев. Множество из них действительно без труда впишутся в концепт.

Владимир Озеров
