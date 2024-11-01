Не запрещать, а «переупаковать»: В ГД нашли альтернативу Хэллоуину

Депутат Госдумы Андрей Свинцов не поддержал идею запретить в России Хэллоуин, который повсеместно отмечают на Западе. Он заявил, что этот праздник можно «переупаковать» на наш лад, добавив духовные смыслы и убрав языческую составляющую.

Он считает, что в самом Хэллоуине нет ничего плохого. Важно лишь сменить его западную направленность и начать в РФ пропаганду своих сказочных героев, таких как Кощей Бессмертный или Баба-Яга. По мнению Свинцова, молодёжи по факту всё равно, в каких костюмах плясать под любимую музыку.

«Если мы не хотим западный праздник, мы просто берём эту дату, которую уже и так молодёжь празднует, и туда встраиваем те смыслы, которые важны для нашего государства. А это — традиционные ценности и наши какие-то исторические персонажи, которые детей заинтересуют, и они прочтут лишние 2-3 исторические книжки», — заявил парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».

Свинцов предложил объявить 31 октября, когда празднуют Хэллоуин, например, Ночью русских сказок. Он считает, что постепенно эту идею надо развивать в детских садах, чтобы, когда малыши подрастали, у них были свои «правильные» кумиры, а не зомби, вампиры и джокеры.