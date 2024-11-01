От Поко до Джокера: Москвичи примерили на себя образ любимых героев в Хэллоуин

Многие жители российской столицы решили отметить Хэллоуин, несмотря на неоднозначное отношение к западному празднику со стороны общества и властей. Москвичи примерили на себя образ любимых кино- и мультгероев, чтобы «отдать дань памяти умершим», выяснили корреспонденты Life.ru.

«У нас в стране смерть — это что-то грустное. В Мексике же это некий праздник. Люди объединяются с теми, кто ушёл из жизни, и вместе отмечают этот день», — призналась одна из московских парочек.

Москвичи в праздничном образе на Хэллоуин. Видео © Life.ru

При этом собеседники признаются, что никогда не слышали об российском аналоге Хэллоуина — празднике Велесова ночь. Впрочем, многим идея «импортозаместить» западное торжество пришлась по душе.