От Поко до Джокера: Москвичи примерили на себя образ любимых героев в Хэллоуин
Отмечающие Хэллоуин москвичи не знают про российскую Велесову ночь
Многие жители российской столицы решили отметить Хэллоуин, несмотря на неоднозначное отношение к западному празднику со стороны общества и властей. Москвичи примерили на себя образ любимых кино- и мультгероев, чтобы «отдать дань памяти умершим», выяснили корреспонденты Life.ru.
«У нас в стране смерть — это что-то грустное. В Мексике же это некий праздник. Люди объединяются с теми, кто ушёл из жизни, и вместе отмечают этот день», — призналась одна из московских парочек.
Москвичи в праздничном образе на Хэллоуин. Видео © Life.ru
При этом собеседники признаются, что никогда не слышали об российском аналоге Хэллоуина — празднике Велесова ночь. Впрочем, многим идея «импортозаместить» западное торжество пришлась по душе.
Празднование Хэллоуина на улицах Москвы. Видео © Life.ru
Ранее против Хэллоуина в России высказались российские священнослужители, депутаты, сенаторы и чиновники. По их мнению, западное торжество нужно предать забвению, а трендом должны стать традиционные праздники.
Life.ru