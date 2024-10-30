Священник объяснил, почему нельзя наряжать детей в нечисть на Хэллоуин даже ради забавы

Священник Владислав Береговой предостерёг православных христиан от празднования Хэллоуина и предупредил, что наряжаться в костюм нечисти даже ради забавы чревато неприятностями. Об этом он рассказал в рубрике «Почемучка» в своем телеграм-канале.

«А можно ли детям ради забавы наряжаться в костюм нечисти на Хэллоуин?» — поинтересовался у батюшки собеседник. «Так ты ж таким образом призовёшь её в свою жизнь — оно вам надо? Не надо так делать», — отрезал он.

Кроме того, Береговой призвал не верить народным приметам, которые связаны с этим днём. В частности, он раскритиковал поверье, что на Хэллоуин якобы нельзя вешать сушиться бельё — мол, в него поселится нечисть.