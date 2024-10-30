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30 октября, 11:26

Священник объяснил, почему нельзя наряжать детей в нечисть на Хэллоуин даже ради забавы

Священник Береговой: Празднуя Хэллоуин, можно призвать нечисть в свою жизнь

Священник Владислав Береговой предостерёг православных христиан от празднования Хэллоуина и предупредил, что наряжаться в костюм нечисти даже ради забавы чревато неприятностями. Об этом он рассказал в рубрике «Почемучка» в своем телеграм-канале.

«А можно ли детям ради забавы наряжаться в костюм нечисти на Хэллоуин?» — поинтересовался у батюшки собеседник.

«Так ты ж таким образом призовёшь её в свою жизнь — оно вам надо? Не надо так делать», — отрезал он.

Кроме того, Береговой призвал не верить народным приметам, которые связаны с этим днём. В частности, он раскритиковал поверье, что на Хэллоуин якобы нельзя вешать сушиться бельё — мол, в него поселится нечисть.

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А ранее в РПЦ рассказали, как верующим реагировать, если друзья или коллеги решили отметить Хэллоуин. Священники призвали объяснять коллегам и знакомым суть праздника, а также рассказывать о его нехристианской направленности. В качестве безобидной альтернативы иерей порекомендовал совместное участие в квизах, квестах или просто дружеские посиделки.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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