Священник объяснил, почему нельзя наряжать детей в нечисть на Хэллоуин даже ради забавы
Священник Береговой: Празднуя Хэллоуин, можно призвать нечисть в свою жизнь
Священник Владислав Береговой предостерёг православных христиан от празднования Хэллоуина и предупредил, что наряжаться в костюм нечисти даже ради забавы чревато неприятностями. Об этом он рассказал в рубрике «Почемучка» в своем телеграм-канале.
«А можно ли детям ради забавы наряжаться в костюм нечисти на Хэллоуин?» — поинтересовался у батюшки собеседник.
«Так ты ж таким образом призовёшь её в свою жизнь — оно вам надо? Не надо так делать», — отрезал он.
Кроме того, Береговой призвал не верить народным приметам, которые связаны с этим днём. В частности, он раскритиковал поверье, что на Хэллоуин якобы нельзя вешать сушиться бельё — мол, в него поселится нечисть.
А ранее в РПЦ рассказали, как верующим реагировать, если друзья или коллеги решили отметить Хэллоуин. Священники призвали объяснять коллегам и знакомым суть праздника, а также рассказывать о его нехристианской направленности. В качестве безобидной альтернативы иерей порекомендовал совместное участие в квизах, квестах или просто дружеские посиделки.
Kandinsky 3.1 / Life.ru