Патриарх Кирилл категорически против «маскировки» Хэллоуина под Велесову ночь

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил сожаление, что некоторые российские школы решили отмечать Хэллоуин, но «замаскировали» праздник под языческую и древнеславянскую Велесову ночь. Об этом он сказал на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора.

Напомним, в России граждане всё чаще отказываются от празднования Хэллоуина. Однако некоторые клубы, развлекательные центры и даже ряд школ пошли на хитрость. Они заменили западный праздник на Велесову ночь. Велес считался у славян богом скота, мудрости и магии.