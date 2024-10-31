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31 октября, 15:23

Патриарх Кирилл категорически против «маскировки» Хэллоуина под Велесову ночь

Патриарх Кирилл назвал подменой ценностей празднование в школах Велесовой ночи

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил сожаление, что некоторые российские школы решили отмечать Хэллоуин, но «замаскировали» праздник под языческую и древнеславянскую Велесову ночь. Об этом он сказал на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора.

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям русского мира», – пояснил предстоятель Русской церкви.

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Напомним, в России граждане всё чаще отказываются от празднования Хэллоуина. Однако некоторые клубы, развлекательные центры и даже ряд школ пошли на хитрость. Они заменили западный праздник на Велесову ночь. Велес считался у славян богом скота, мудрости и магии.

Татьяна Миссуми
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