«Вижу недобрую энергетику»: Екатерина Мизулина объяснила неприязнь к Хэллоуину

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против празднования Хэллоуина в России. По её словам, западная традиция переодеваться в нечисть в канун Дня всех святых насаждалась нашей молодёжи почти 30 лет, но этому пора положить конец.

«Я не отмечаю, если что. И никогда не отмечала. Я вижу недобрую энергетику в этом празднике, сторонюсь такого», — подчеркнула глава ЛБИ.