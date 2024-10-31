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31 октября, 20:51

«Вижу недобрую энергетику»: Екатерина Мизулина объяснила неприязнь к Хэллоуину

Мизулина призвала делать трендом традиционные праздники вместо Хэллоуина

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против празднования Хэллоуина в России. По её словам, западная традиция переодеваться в нечисть в канун Дня всех святых насаждалась нашей молодёжи почти 30 лет, но этому пора положить конец.

«Я не отмечаю, если что. И никогда не отмечала. Я вижу недобрую энергетику в этом празднике, сторонюсь такого», — подчеркнула глава ЛБИ.

По словам Мизулиной, Хэллоуину давно пора создать отечественную альтернативу. Необходимо сделать трендом традиционные праздники, которых у России достаточно, призвала она. Этот вопрос нужно решать на государственном уровне с привлечением артистов, блогеров и талантливых энтузиастов.

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Ранее предложения на этот счёт озвучили и другие российские политики. Так, вице-спикер ГД Борис Чернышов призвал подвергнуть Хэллоуин ребрендингу и назвать его Ночью таинственных историй. А депутат Анастасия Удальцова считает, что достойной альтернативой западному празднику станет День русской сказки.

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Илья Пушкарев
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