Ребрендинг по-русски: В Госдуме предлагают переименовать Хэллоуин

Хэллоуин может обрести новое название в России, если предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова будет поддержано. По его мнению, празднику необходим ребрендинг, который позволил бы сохранить привычные атрибуты, но придать ему российский культурный смысл. Новый формат праздника он предложил назвать Ночь таинственных историй. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Как пояснил депутат, западные символы, присущие Хэллоуину, не отражают российские ценности и могут негативно влиять на молодёжь. Вместо этого Ночь таинственных историй может использовать мистические произведения русской литературы, такие как «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя или «Мастер и Маргарита» Булгакова. Таким образом, вместо западных образов, праздник будет ориентирован на популяризацию отечественного культурного наследия.

По словам депутата, успешный пример импортозамещения уже был реализован в других сферах, как, например, с «Макдоналдсом», и подобный подход может быть применён и к культурным мероприятиям.