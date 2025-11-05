Колдунья с Кубани получила штраф за символику сатанизма*

В Краснодарском крае оштрафовали колдунью, которая публично в Сети показала размещённую у неё сатанинскую* символику. Сейчас оперативники изъяли у женщины всю запрещённую атрибутику. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону. Размер штрафа не уточняется.

Колдунью осудили за незаконную символику. Видео © Telegram / 23 МВД

«Колдунью из Каневского района осудили за демонстрацию сатанинской* символики… 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещённой символики. По месту её проживания полицейские изъяли ритуальную атрибутику», — указано в тексте.

Ранее в Кургане горсуд впервые рассмотрел административное дело, связанное с публикацией изображения сатаны в соцсетях. Суд признал мужчину виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в 1 тысячу рублей.

