Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 13:44

Колдунья с Кубани получила штраф за символику сатанизма*

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Краснодарском крае оштрафовали колдунью, которая публично в Сети показала размещённую у неё сатанинскую* символику. Сейчас оперативники изъяли у женщины всю запрещённую атрибутику. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону. Размер штрафа не уточняется.

Колдунью осудили за незаконную символику. Видео © Telegram / 23 МВД

«Колдунью из Каневского района осудили за демонстрацию сатанинской* символики… 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещённой символики. По месту её проживания полицейские изъяли ритуальную атрибутику», указано в тексте.

В России предложили приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма
В России предложили приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма

Ранее в Кургане горсуд впервые рассмотрел административное дело, связанное с публикацией изображения сатаны в соцсетях. Суд признал мужчину виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в 1 тысячу рублей.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar