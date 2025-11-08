Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 14:13

Трёхлетний сын блогеров Ани Ищук и Димаса порвал сухожилие няне

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @anyaischuk

Трёхлетний сын популярных блогеров Ани Ищук и Димаса ЧП (Ларионова) во время активной игры случайно нанёс серьёзную травму своей няне. Об этом родители малыша рассказали в социальных сетях.

Травмированная няня детей Ани Ищук и Димы ЧП. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @anyaischuk

«Приехала скорая, потому что ночью никто не смог сделать МРТ или рентген. Сделали обезбол, чтобы уснула, и уже утром поедем решать», — говорится в подписи к ролику.

Как выяснилось, мальчик неудачно приземлился на женщину, что привело к разрыву сухожилия. Родители сразу вызвали медицинскую помощь, пострадавшей сделали обезболивающий укол. Однако «утром няне пришлось лечь в больницу», где ей может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что сын Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова оказался в больнице с ротавирусной инфекцией, которая привела к критическому обезвоживанию организма. Мама ребёнка рассказала в соцсетях, что ситуация была настолько серьёзной, что при двукратной сдаче крови из пальца мальчик даже не просыпался, реагируя только на установку катетера.

BannerImage
Мария Любицкая
