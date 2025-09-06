«Будто слиплась»: Подписчики поливают грязью Анастасию Костенко из-за жуткой пластики груди

Более двух лет назад Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, отправилась в Дубай на операцию по увеличению груди у известного хирурга. Однако, как заметили подписчики, грудное вскармливание отразилось на форме бюста — грудь как будто слилась воедино в центре, что вызвало волну критики в соцсетях. Несмотря на это, 31-летняя Анастасия продолжала смело демонстрировать своё декольте в откровенных нарядах.

Недавняя фотосессия на берегу Чёрного моря вновь вызвала неоднозначные отзывы, которые пыталась парировать Костенко.

Негатив не утихал. Некоторые советовали бывшей модели срочно исправить результат операции. «Грудь будто слиплась…», «Думала, показалось», «Отдать два миллиона и получить такой эффект — страшно», — делились мнением фанаты. Они даже ждали объяснений от хирурга.

Анастасия попросила не задавать ей подобных вопросов, назвав их «бестактными и некорректными». Однако одна из подписчиц объяснила, что советы исходят из женской солидарности и желания поделиться опытом.