2 ноября, 14:08

Сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко попал в больницу с сильным обезвоживанием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Младший сын футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко был экстренно госпитализирован с ротавирусной инфекцией, вызвавшей критическое обезвоживание организма. Об этом мама малыша рассказала в социальных сетях.

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @kostenko.94

«Даже и подумать никто не мог, что организм настолько обезвожен. Когда дважды брали кровь из пальца, он даже не просыпался — только при установке катетера. Но всё позади», — рассказала Анастасия.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у матери Дмитрия Тарасова 6 млн рублей, вынудив её также продать автомобиль. Семья уже обратилась в полицию, а с пострадавшей работают психологи. Сам экс-футболист пообещал возместить матери утраченные средства.

